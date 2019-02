Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Projeto soldado do futuro: Bronca no Exército em negócio de 20 milhões"

- "Benfica-Nacional (10-0): Águia genial no aniversário de Chalana"

- "Feirense-Sporting (1-3): Bruno leva leão ao colo"

- "FC Porto: Sérgio quer dragão a pressionar em Roma"

- "Queda de claraboia: Morte de Inês sem culpados"

- "Abusos sexuais: Papa exige relatórios às ordens de freiras"

- "Cadeia de Paços de Ferreira: Guardas da festa dos presos já foram interrogados"

- "Alerta na RTP: Comissão de Trabalhadores denuncia 'toupeiras' da SIC e da TVI na televisão pública"

- "Segurança rodoviária: Estado promete 186 milhões para reparação de estradas"

Público:

- "Médicos de família querem pelo menos 30 minutos com doentes"

- "Espanha: Direita e extrema-direita unidas contra Pedro Sánchez"

- "Apoio do Estado já pôs comida na mesa de 80 mil pessoas"

- "Venezuela passa pagamento do petróleo para banco russo"

- "Líder do BE prevê 'muito lixo' na campanha das europeias"

- "Aliança: Santana na oposição à 'frente de esquerda' sacode PSD"

- "Futebol: Benfica esmagou o Nacional por 10 a zero e colocou-se a um ponto do FC Porto"

- "Investigação: Há um mapa que identifica 24 tipos de emoção nas nossas explosões vocais"

Jornal de Notícias:

- "Revisão de subsídios de 700 milhões pagos na Função Pública esquecida na gaveta"

- "Há cada vez mais farmácias, mas muitas delas estão quase falidas"

- "Porto: Grua de 35 metros destruiu casa e armazéns"

- "Violência doméstica: Pena não acaba depois de sair da prisão"

- "Braga: Empréstimo vai levantar à Câmara levantar penhora"

- "Trabalho: Horas extra não pagas criavam 64 mil empregos"

- "Saúde: Médicos exigem consultas que durem uma hora"

- "Benfica 10-0 Nacional: Goleada à moda dos anos 60"

- "Braga: Sonho da liderança já só está a dois pontos"

- "Sporting: Bruno bisou no regresso do leão (3-1) às vitórias"

- "F. C. Porto: Casillas e Pepe juntos fazem 268 jogos na 'Champions'"

Jornal i:

- "Santana ataca esquerda e quer Marcelo a promover pacto de crescimento económico"

- "L'Humanité: O jornal que já foi do Partido Comunista francês tem uma dívida de três milhões de euros"

- "Entrevista a Maria das Dores Meira, presidente da Câmara de Setúbal: 'A maior parte das ostras que entram em Paris são de Setúbal'"

Negócios:

- "Ricardo Pais Mamede [Notes:economista] : 'Estado não deve assumir que concorre com privados na saúde"

- "Verba para descer preço dos passes em Lisboa não chega"

- "Bancos digitais já têm mais de 150 mil clientes"

- "Contabilistas podem falhar prazo com justo impedimento"

- "Dez anos depois, o que mudou nas exportações?"

- "Telecomunicações: Dona da Meo vai acelerar fim da rede de cobre"

- "Auditoria: Carlos Costa fora das decisões à auditoria da CGD. Bloco pede exoneração"

- "Remodelação: Marques Mendes diz que Pedro Nuno Santos vai tirar transportes ao Ambiente"

- "Como renegociar as contas da casa"

Record:

- "Benfica-Nacional (10-0): Furacão: Encarnados fazem exibição de luxo e estão a 1 ponto do líder"

- "Feirense-Sporting (1-3): Ao ritmo de Bruno: Regresso aos triunfos fora de casa dois meses depois"

- "FC Porto: Lyon de olho em Herrera"

- "SP Braga-Chaves (2-1): Reviravolta guerreira"

- "Itália: Mais um de Ronaldo"

- "Basquetebol: Oliveirense ganha Taça Hugo dos Santos"

A Bola:

- "Goleada do século: 10-0 Final"

- "Feirense-Sporting (1-3): Bruno e mais 10"

O Jogo:

- "Grau 10 na escala de Richter: Águias esmagam o Nacional com uma goleada histórica e encostam-se ao FC Porto"

- "Feirense-Sporting (1-3): Bruno contra a depressão"

- "Braga-Chaves (2-1): Guerreiros agarram o destino"

- "FC Porto: Lyon chama Herrera"

