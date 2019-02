Títulos dos jornais de hoje:

O Jornal Económico:

- "Família Espírito Santo tem à venda casa que pertencia à mãe de Ricardo Salgado por 20 milhões"

- "'A Partex é uma noiva apetecível, há muitos interessados', António Costa e Silva presidente-executivo da Partex"

- "Costa remodela quase metade do Governo em três anos de legislatura"

- "Carlos Costa passou férias em Vale do Lobo após aprovar crédito ruinoso"

- "Pasta & Papel: Projeto da Navigator em Moçambique continua parado"

- "Crescimento do PIB de 2,1% em 2018, abaixo das expetativas do Governo"

- "Justiça: Supremo condena BCP por venda enganosa de obrigações PT"

- "Infraestruturas: Estado investe 140 milhões de euros no porto de Leixões"

Correio da Manhã:

- "Caução garante renda para a vida: Nova lei permite contrato vitalício da casa"

- "Galatasaray-Benfica (1-2): Bebés de Lage ganham na Turquia"

- "Sporting-Villarreal (0-1): Submarino amarelo afunda leão"

- "FC Porto: Pinto da Costa no balneário do árbitro"

- "Bala rara trama amante de viúva Rosa"

- "Travagem na economia tira 1,4 mil milhões"

- "Lóbi 'gay' em guerra contra o Papa"

- "Enfermeiros: intimação não trava requisição civil"

- "Setúbal: 20 milhões em droga escondida entre bananas e ananases"

- "Homicida do Trumps agride mãe ao soco"

- "Militares em missão enviam mensagens de amor"

Público:

- "Desde o início do ano já foram entregues 112 pré-avisos de greve"

- "Lisboa: Entre o privado e o público, há um miradouro a dividir opiniões"

- "Encontrámos a autora do falso poema de Sophia"

- "A este ritmo a economia vai crescer aquém do previsto"

- "Um processo-crime por cada três mortes no trabalho"

- "Liga Europa: Benfica faz história. Sporting não se livra do drama"

- "João Onofre diz-nos 'luzes, câmara, ação!"

Jornal de Notícias:

- "Número de menores criminosos internados não pára de crescer"

- "Liga Europa: [Notes:Benfica] Já a ver os 'oitavos'"

-- [Notes:Sporting] Assobios e lenços brancos"

- "A. F. Porto: Falta de policiamento ameaça os campeonatos de 20 mil futebolistas"

- "Acreditar: A casa das crianças que combatem o cancro"

- "Presidente do Metro do Porto rumo ao Governo"

- "Arrendamento: Caução dará direito vitalício à habitação"

- "Bairrada: Nova coqueluche é o kiwi vermelho de Natal"

- "Centenário: Quim Barreiros feliz nos 100 anos do pai"

- "Justiça: Advogado na cadeia por falsificação"

- "Paredes: Furtou ambulância e foi comprar droga"

Jornal i:

- "Entrevista a Marco Martins: 'Quando fiz o São Jorge nunca pensei que poderia transformar a vida dos moradores do Bairro da Jamaica'"

- "ADSE: Hospitais de saída das convenções anunciam consultas a 35 euros"

- "Entrevista a Katia Guerreiro: 'Há pessoas que têm mais para vender além da voz. Eu não tenho'"

- "Trump declara 'emergência nacional' para construir o muro na fronteira com o México"

Negócios:

- "Elliott arrasa OPA dos chineses à EDP e pressiona Mexia"

- "Défice resiste ao choque do Novo Banco"

- "Americanos compensam perda de turistas ingleses"

- "Entrevista a Stefan Hertmans [Notes:escritor belga] : 'A arrogância é o princípio da mediocridade'"

- "Conjuntura: Economia com maior ciclo de crescimento desde o euro"

- "Habitação: Vai ser mais fácil determinar se um prédio é devoluto"

- "Calçado: Só 30% da coleção de 'CR7' será 'made in' Portugal"

Record:

- "Galatasary-Benfica (1-2): Ao colo dos miúdos: Encarnados fazem história ao vencer pela primeira vez na Turquia"

- "Sporting-Villarreal (0-1): De cabeça perdida"

- "FC Porto: Felipe agradece a Conceição"

- "Futsal: Europeu feminino: Ricardinho 'Portugal é favorito'"

O Jogo:

- "Plano B aprovado: Aposta nos miúdos compensou e as águias têm 'oitavos' à vista"

- "Sporting: Alerta amarelo"

- "FC Porto: 'Agradeço a Conceição que só quis acalmar-me', Felipe explica dedo em riste e garante 'grupo unido e focado'"

- "Braga: 'O Braga é favorito em Alvalade', Rui Ponte, agora no Lille, vê os guerreiros 'mais fortes'"

- "Internacional: Jesus fica na Arábia"

A Bola:

- "Miúdos de gala: Águias vencem pela primeira vez na Turquia com seis jovens do Seixal"

- "FC Porto: Felipe nega discussão com Conceição"

- "Sporting-Villlarreal (0-1): A crise chegou à Europa"

- "Arábia Saudita: Jesus mantém ligação ao futebol saudita"

Com LUSA.