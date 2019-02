"Queremos o fim do fator sustentabilidade" nas pensões

Mais dias de descanso e antecipação da idade da reforma são as propostas do Bloco de Esquerda para um novo regime de trabalho noturno e por turnos, que irão ainda este mês a votação no Parlamento.

Esta tarde, aos trabalhadores das minas do Baixo Alentejo, a coordenadora do Bloco de Esquerda prometeu ainda lutar pelo fim do fator de sustentabilidade nas pensões.