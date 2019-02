Suspeito de tentativa de homicídio detido em flagrante em Ponta Delgada

A PSP de Ponta Delgada deteve, no sábado, em flagrante delito, um indivíduo de 30 anos, suspeito de ter praticado os crimes de homicídio na forma tentada e resistência e coação sobre um agente.

Os agentes da esquadra de Ponta Delgada detiveram o suspeito, na freguesia das Feteiras, depois de este "ter agredido um homem com uma navalha, provocando-lhe diversos ferimentos ao nível da cabeça, pescoço e membros", explica o Comando Regional dos Açores, em nota de imprensa.

A vítima recebeu tratamento hospitalar e está a recuperar dos ferimentos, informa a nota.

No momento da detenção, o agressor "munido de uma forquilha, procurou também agredir um polícia, pelo que existiu a necessidade de recorrer ao uso da arma de fogo com munições menos letais", tendo a polícia disparado balas de borracha para o ar e "em direção aos membros inferiores do detido, do qual resultaram ferimentos ligeiros".

O detido será apresentado na segunda-feira à Instância Central de Instrução Criminal de Ponta Delgada, para ficar a conhecer as medidas de coação decretadas pelo juíz.



Lusa