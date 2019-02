Escolas fechadas em Oeiras devido à greve de funcionário da autarquia

Os funcionários da Câmara de Oeiras estão, esta segunda-feira, em greve. A paralisação está a afetar vários serviços como a recolha do lixo, limpeza urbana e educação. Na Escola Noronha Feio, em Queijas, os alunos não tiveram aulas. Os trabalhadores pedem aumento dos salários e manifestam também preocupação com o fim do acordo de alguns privados com a ADSE. A SIC falou com Hélder Sá, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Oeiras.