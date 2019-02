Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Justiça quer contas da mulher de Pinho: Suspeitas sobre duas 'offshores'"

- "Sporting-SP Braga (3-0): Leão dá sinal de vida"

- "Remodelação com PS e Costa a cair"

- "Homicida de triatleta: Rosa muda quarto após morte do marido"

- "Pirata apanhado com 13 mil vídeos de pedofilia"

- "Salgado entope processo do BES"

- "Fãs dos D.A.M.A. em pé de guerra"

- "Águia com teste difícil: Lage avisa: 'Não vamos só meter os miúdos'"

- "Jesus responde a Bruno: 'Não preciso de livros para sobreviver"

Público:

- "PSP usa critérios étnicos para avaliar risco de bairros difíceis"

- "Remodelação: Governo tem três novos ministros"

- "Há 23 escolas do 1.º ciclo onde 100% dos alunos ficam retidos"

- "Trump pressiona europeus a julgar jihadistas"

- "Concurso da ERC investigado pelo Ministério Público"

- "Entrevista: A ópera dos Massive Attack para tempos de incerteza"

- "Ambiente: No Alentejo também houve aves mortas pela apanha noturna da azeitona"

- "Investigação: 'Guia' para reduzir mortes por cancro gástrico vence os 100 mil euros do Prémio Bial"

Jornal de Notícias:

- "Seguros de saúde crescem com a crise nos hospitais públicos"

- "Sporting 3-0 Braga: Camaleão - Depois da desilusão europeia, equipa de Keizer regressa à Liga em grande estilo e relança-se na luta pelo segundo lugar"

- "Ronaldo abre hotel de luxo em Marrocos"

- "Benfica: Lage volta à fórmula nacional no Aves"

- "F.C. Porto: Fernando Andrade chega-se à frente"

- "Remodelação: Costa testa novos ministros a pensar nas eleições"

- "Ensino: 'Salas de aula do futuro' ajudam ao sucesso escolar"

- "Emprego: Para jovens talentos um bom salário não é tudo"

- "Famalicão: Atividades extracurriculares têm pais como professores"

- "Barcelos: Pedra com 50 toneladas impede acesso a casas"

- "EUA: Trump usa crime de luso-venezuelano para justificar muro"

Jornal i:

- "Ex-árbitro e comentador do Porto Canal arrasa juíza e quer Benfica julgado por corrupção"

- "Remodelação: António Costa dá lugar a nove geração do PS em ano de eleições"

- "SNS: Despesa com horas extra bate recordes nos hospitais"

- "Entrevista a Jordi Sànchez, um dos 12 líderes independentistas catalães que estão a ser julgados, preso há 16 meses: 'Os dois primeiros dias demonstraram que este é um julgamento político. É o julgamento da democracia em Espanha"

- "Detergentes: Tarefas domésticas poluem tanto como os carros"

- "Festivais literários: A semana em que Póvoa de Varzim é a manjedoura das letras"

- "Enfermeiros: Sindicatos sem acesso a parecer da PGR. Marcelo espera por tribunal"

- "Venezuela: Rangel falha encontro com Guaidó depois de perder voo"

- "Santos Pereira: Ausência polémica na apresentação do relatório da OCDE"



Negócios:

- "Os planos do fundo Elliot para a EDP vistos à lupa"

- "Governo quer IGF a fiscalizar Banco de Portugal"

- "Chineses da HNA reforçam na TAP, mas podem estar de saída"

- "Salário dos enfermeiros é dos mais baixos da OCDE"

- "Manuel Castro Almeida [Notes:vice-presidente do PSD]

: 'Rio será muito melhor primeiro-ministro do que o líder da oposição"

- "Sondagem: Popularidade de António Costa está no mínimo da legislatura"

- "Política: António Costa já mudou metade dos ministros"

A Bola:

- "De cara lavada: Nova tática grande superioridade e Bas Dost de regresso aos golos"

- "Benfica: Como Kiko se tornou ferro"

- "FC Porto: Conceição prepara ataque inédito"

- "Internacional: Análise às vitórias de Galatasaray e Villarreal"

- "Futebol: 'Não preciso de escrever livros para sobreviver', Jorge Jesus voltou a Portugal e falou de tudo"

O Jogo:

- "Sporting-Braga (3-0): O Bruno que conta: Médio desequilibrou jogo-chave que mantém o pódio à vista"

- "Tribunal unânime: Raúl Silva devia ter sido expulso por agredir Acuña"

- "FC Porto: Manafá teve estreia de eleição"

- "Aves-Benfica: 'Não olhamos só para os miúdos', Bruno Lage"

- "Salvio pára quatro a cinco semanas"

Record:

- "Leão dá lição: Bis de Dost e golaço de Bruno Fernandes potenciam estratégia de Keizer"

- "Lage elogia Jonas: 'Vejo um jovem a recuperar bolas, a marcar e a divertir-se'"

- "FC Porto: Dragão em Tondela sem 94 golos... ataca André Pereira"

- "Nacionais de pista coberta: Campeões"

- "Europeu futsal: Espanha-Portugal (4-0): Lágrimas de orgulho"

