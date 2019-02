PSP utiliza critérios étnicos para avaliar nível de risco em bairros

O jornal Público teve acesso a três relatórios de avaliação de 2016 que continham aspetos sobre a composição étnica da população.

O jornal cita alguns comentários do avaliador como por exemplo, "o "bairro social é maioritariamente habitado por cidadãos, na sua grande maioria africanos e ciganos, os quais são conotados com comportamentos desviantes".

A direção nacional da PSP não quis prestar esclarecimentos.

A secretária de Estado adjunta e da Administração Interna sublinha que as características étnico-sociais não são um elemento da identificação do risco do bairro.