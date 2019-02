Recluso condenado a 13 anos de prisão por matar companheiro de cela 

O tribunal de Coimbra condenou esta segunda-feira um homem a 13 anos e meio de prisão pelo homicídio do colega de cela.

O tribunal não tem "quaisquer dúvidas" de que a vítima foi morta pelo seu companheiro de cela, durante a noite de 12 para 13 de janeiro de 2016, disse hoje, na sessão de divulgação do acórdão, o juiz João Ferreira, que presidiu ao coletivo que julgou o caso.

São desconhecidos os motivos que levaram o homicida a praticar o crime, mas o tribunal "não tem quaisquer dúvidas que o cometeu", sublinhou o magistrado, adiantando que a decisão é "passível de recurso" para o Tribunal da Relação e para o Supremo Tribunal, dada a moldura penal em que se enquadra o crime.

O recluso, de 50 anos, que teve conhecimento da decisão do tribunal através de videoconferência, asfixiou o companheiro de cela entre o fim do dia 12 de janeiro de 2016 e as 08:00 do dia seguinte, de acordo com a acusação do Ministério Público e como ficou provado em julgamento.