Associação Sindical dos Profissionais da Polícia garante que desconhece cláusula étnico-social para definir bairros

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Rodrigues, assegura que desconhece a cláusula étnico-social na avaliação do grau de risco de zonas urbanas e a existir é na perspectiva da inserção. A PSP já foi criticada pelos membros do grupo de trabalho que está a debater a introdução de categoria étnico-racial no Censos 2021.