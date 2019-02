Depressão Júlia provoca vento e agitação marítima nos dois grupos dos Açores

A depressão Júlia deverá influenciar o tempo a partir do final do dia de hoje nos grupos Ocidental e Central dos Açores, com um aumento gradual da intensidade do vento, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A meteorologista Vanda Costa, da delegação do instituto (IPMA) nos Açores, sublinhou à agência Lusa que na quarta-feira a influência da depressão Júlia já será sentida em todo o arquipélago, ou seja, nos três grupos.

Num comunicado em que atualiza a informação relativa ao agravamento do tempo, o IPMA explica que, além do "aumento significativo da intensidade do vento, esta depressão deverá provocar agitação marítima em toda a região" na quarta-feira.

"É esperado, na quarta-feira, vento com rajadas na ordem dos 110 quilómetros/hora, durante a madrugada no grupo Ocidental (Flores e Corvo), na madrugada e manhã no grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e no grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel) durante a tarde", refere.

De acordo com o comunicado, esta depressão deve encontrar-se "às 00:00 de quarta-feira a uma distância de cerca de 860 quilómetros a noroeste do arquipélago dos Açores, com deslocamento para este/nordeste, provocando um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima em toda a região".

"Em relação à agitação marítima, as ondas deverão atingir os sete a oito metros de altura significativa nas ilhas do grupo Ocidental e os seis a sete metros no grupo Central", alerta o IPMA.

Segundo as previsões, "a superfície frontal, com atividade moderada a forte, associada à depressão Júlia deverá provocar precipitação por vezes forte nas ilhas dos grupos Central e Oriental".

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu esta manhã um aviso a aconselhar a população "a afastar-se das zonas costeiras, especialmente nas localidades situadas a norte e oeste, bem como a tomada de medidas gerais de precaução relativamente à precipitação e ventos fortes".

"Prevê-se que o estado do tempo registe uma melhoria a partir de quinta-feira, 21 fevereiro, voltando a sofrer novo agravamento no sábado", refere o comunicado da Proteção Civil açoriana, que continua "a acompanhar o evoluir desta situação, mantendo contacto permanente com o IPMA e tomando as medidas necessárias a cada momento".

