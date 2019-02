Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Homicídio na Golegã: Justiça deixa morrer mais uma mulher"

- "Desp. Aves-Benfica (0-3): Águia goleadora pressiona dragão"

- "Sporting: Défice financeiro força venda de Bruno Fernandes"

- "Relatório da OCDE: Alerta para corrupção em Portugal. Limpa casos reais"

- "Castelo Branco: Médico julgado por morte de jovem"

- "Juros da casa baixam para metade"

- "Advogada do jet set pede ajuda ao Estado"

- "Almada: Seduzidos na net assaltados em casa"

- "Despacho: 1514 militares da GNR ganham promoção"



Público:

- "Bónus no IRS só captou 8% de 'cérebros' para Portugal"

- "Governo novo: Ferrovia ameaça Verão de Pedro Nuno Santos, sem tempo para fazer milagres na habitação"

- "Estado deixa de apoiar carros elétricos acima dos 60 mil euros"

- "OCDE defende subida de impostos sobre o gasóleo"

- "Enfermeiros contestam em tribunal ilicitude da greve"

- "Cisão no Labour ameaça estabilidade de Jeremy Corbyn"

- "Mulher foi morta enquanto a justiça investigava"

- "Frederico Lourenço: Uma gramática de latim para todos"

- "Investigação: E se sensores em cachos de uva avisassem qual a melhor altura para vindimar?

- "Supremo Tribunal: Imóveis em zonas património da UNESCO não pagarão IMI"



Jornal de Notícias:

- "Duas mulheres assassinadas por semana desde janeiro"

- "Grupos privados que ameaçam romper com a ADSE representam 69 unidades de saúde"

- "Aves 0-3 Benfica: Pressão alta ao líder"

- "F.C. Porto: Villas-Boas apoia Pinto da Costa"

- "Sporting: Poupança de sete milhões com saídas de Montero e Nani"

- "Veículos blindados obrigatórios só para mais de 150 mil euros"

- "Braga: Bom Jesus abre torre sineira e outra vista sobre a cidade"

- "OCDE pede nova subida no imposto do gasóleo em Portugal"

- "Enfermeiros: Greve alargada e batalha jurídica em tribunal"

- "Conan Osiris: 'Posso ser maluco mas não estou sozinho'"



Jornal i:

- "Protestos do caso do Bairro da Jamaica: Comandante da PSP deu ordens para que na sala de tribunal só estivessem agentes negros"

- "OCDE diz que Portugal não tem estratégia para lidar com custos de saúde da população envelhecida"

- "Daniel Estulin, ex-agente do KGB, ao i: 'A influência de Bilderberg está a decair porque representa um modelo moribundo"

- "Morreu o marinheiro do beijo ousado que se tornou um ícone do século XX"

- "Lei do arrendamento: 'Contratos vitalícios? Não existem em mais lado nenhum do mundo', dizem proprietários"

- "Enfermeiros: Sindicato faz queixa ao tribunal sobre atuação do Governo"

- "JSD critica escolha de Mariana Vieira da Silva, filha do ministro Vieira da Silva"



Negócios:

- "CGA nega bónus a pensionistas"

- "OCDE deixa guião de críticas à medida da oposição"

- "Fundo do Estado para reabilitação sem limites nos ajustes diretos"

- "Herdade do antigo BPN tem cinco interessados na compra"

- "Afinal, o que se paga e quanto no MBWay?"

- "SAD do Setúbal apresenta o seu terceiro PER"

- "Automóveis: Vendas de carros a gasolina superam as do diesel"

- "Entrevista Ricardo Nunes [Notes:lidera a associação de comercializadores de energia do mercado livre] : 'Descida das tarifas da luz tem riscos'"



A Bola:

- "Em alta: Nova vitória tranquila deixa águia colada ao FC Porto e mais longe do SC Braga"

- "Lage com cláusula superior a Euro10 milhões"

- "Sporting: Novo esquema já estava pensado"

- "FC Porto: Loum à espreita do onze"

- "Tirsense: Um histórico que se reergue"



O Jogo:

- "Aves-Benfica (0-3): Chave suíça: Seferovic demorou três minutos a desfazer a barreira"

- "FC Porto: Tudo sobre a via sacra de Adrián"

- "Sporting: Segredo de Keizer já tinha semanas"

- "Braga: Muralha desmorona fora de casa"



Record:

- "Máquina afinada: Águia mantém pressão sobre o líder e chega aos 60 golos no campeonato"

- "Sporting: Livres dão muito trabalho a Bruno"

- "FC Porto: Brahimi dá esperança"

- "Liga dos Campeões: O pior pesadelo está de volta"

- "Motociclismo: Miguel Oliveira pede calma: 'Este ano talvez não haja pódios nem vitórias'"

