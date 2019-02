Marcelo em Madrid para entrega de prémio ao rei de Espanha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desloca-se na quarta-feira a Madrid para participar na cerimónia de entrega de um prémio ao rei de Espanha, durante um congresso organizado pela Associação Mundial de Juristas.

Marcelo Rebelo de Sousa e o ex-primeiro-ministro espanhol Felipe Gonzalez (entre 1982 e 1996) fazem o "elogio" do rei Felipe VI, antes da entrega do Prémio Mundial à Paz e à Liberdade, ao final da manhã do segundo e último dia do 'World Law Congress'.

Segundo a agenda da Casa Real, os reis de Espanha oferecem ao Chefe de Estado português um almoço na residência oficial, Palácio da Zarzuela, a partir das 14:15 (13:15 em Lisboa).

Da parte da tarde, Marcelo Rebelo de Sousa participa na cerimónia de inauguração do centro de operações logísticas da empresa portuguesa Luís Simões, em Guadalajara, nos arredores de Madrid.

A Luís Simões é uma empresa de transporte e logística com sede na povoação Moninhos da freguesia de Loures e com operações principalmente na Península Ibérica.

Lusa