Marcelo promulga aumento do salário mínimo, atualização no próximo mês

O aumento do salário mínimo no Estado para os 635,07 euros só vai ser pago a partir de março. Os salários de fevereiro já foram processados e, por isso, a atualização só acontecerá no próximo mês. O diploma que aumenta o ordenado mínimo na função pública foi promulgado ontem pelo Presidente da República que, ainda assim, teme que sejam criadas desigualdades entre o setor privado e público.