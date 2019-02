Juiz Ivo Rosa acusado de obstruir investigação do processo EDP

Um desembargador do tribunal da relação diz que o juiz Ivo Rosa tem repetidamente obstruído a investigação do processo EDP e deu conhecimento ao Conselho Superior da Magistratura. O acórdão a que a SIC teve acesso, anula a decisão do juiz de instrução que tinha impedido o Ministério Público de utilizar e-mails e informação bancária e fiscal de António Mexia e João Manso Neto.