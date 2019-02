Cartão de cidadão vai ser uniformizado em todos os Estados da UE  

O cartão do cidadão vai mudar. O Parlamento Europeu aprovou uma diretiva para que os documentos de identidade sejam uniformizados em todos os estados da União Europeia. Portugal irá adotar as novas regras até 2021. As maiores alterações são no posicionamento da fotografia e a inclusão da bandeira da União Europeia. A substituição ocorrerá na altura em que se fizer a renovação do Cartão do Cidadão e não terá nenhum custo acrescido.