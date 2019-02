Títulos dos jornais de hoje:

Público:

- "São apreendidos todos os dias cinco telemóveis nas prisões"

- "Entrevista Pedro Marques: 'Comissário europeu? Não quero apoucar as eleições'"

- "Bispos vão ter de encarar vítimas de abusos"

- "PS-Porto e Costa em rutura por causa da lista às europeias"

- "Greve adiou operações em casos graves de cancro"

- "Professores doentes forçados a voltar às escolas"

- "Tubarão-branco: A espécie que nos diz como viver mais tempo e sem cancro"

Correio da Manhã:

- "Três encontros com Sócrates na mira da justiça: Agenda de Salgado o dono disto tudo em 2008: o ano do início da crise"

- "Seis mil casos de abusos na igreja"

- "Serviços mínimos façam em 450 cirurgias"

- "Dia de decisões na Liga Europa": Lage prepara novo onze dos encarnados"

- "Pereira Cristóvão ficava com metade do dinheiro"

- "Assassinada por 'ex': Pais na Alemanha para trazer médica"

- "Esquerda unida chumba censura do CDS"

Jornal de Notícias:

- "Homens violentos usam notícias de homicídios para ameaçar mulheres"

- "Enfermeiros fazem greve de zelo e recusam assistir doentes em macas nos corredores"

- "Papa convoca Igreja no combate à pedofilia"

- "Missões diferentes, o mesmo objetivo: Benfica em vantagem e Sporting obrigado a ganhar em Espanha"

- "F.C. Porto: Marega trata rotura muscular na China"

- "Tribunais: Leões abrem nova guerra entre águias e dragões"

- "Falta de funcionários leva estudantes a ter de limpar escola de Gaia"

- "Censura: Cristas marca terreno com PSD em serviços mínimos"

- "Estado oferece 250 euros na compra de bicicletas elétricas"

- "Educação: Professores acamados e sem voz forçados a dar aulas"

- "Braga: Juiz considera curada mulher que mal consegue andar"

- "Conan Osiris: Canção sobre telemóveis como mote de campanha da PSP"

Jornal i:

- "Estado vai comprar 46 veículos a diesel"

- "O artigo 13 vai acabar com a internet livre?"

- "Deficientes lutam por uma vida independente - Jorge Falcato, deputado do BE: 'Sou discriminado todos os dias. Não podemos viver de jeitinhos"

- "Anacom defende sanções para informações falsas, CTT dizem que não mentem"

- "CDS: Esquerda e PAN seguram Costa no dia em que Cristas liderou a direita"- "Presidente do Sindepor e enfermeiro do São João em greve de fome"

- "Maduro chama 'palhaço' a Guaidó e desafio-o a convocar eleições

- "Governo: Centeno não aceita diferença de preços cobrados à ADSE"

Negócios:

- "Juros dos novos créditos em mínimos históricos"

- "Entrevista Ana Rita Cavaco [Notes:Bastonária das Ordem dos Enfermeiros] : 'Não vemos os enfermeiros com intenção de parar'; 'Liderança de Rui Rio é péssima'"

- "PS quer avaliação às condições de trabalho nos 'call centers'"

- "Correios: Acusações entre CTT e Anacom sobem de tom"

- "Política: Censura uniu esquerda e pôs PSD na sombra"

- "Entrevista Catarina Monteiro Pires e Mariana França Gouveia: Quotas para mulheres? 'Mudar mentalidades é melhor do que impor lei'"

- "Indústria: África salva única fábrica portuguesa de contadores"

Visão:

- "Toda a verdade sobre os ovos e a as galinhas que comemos"

- "As revelações escondidas nas agendas de Ricardo Salgado"

- "Futebol: Como a ciência explica a geração de ouro"

- "Óscares: A estratégia vencedora da Netflix"

Sábado:

- "Como encontrar casas mais baratas: A 5, 10, 20 e 40 minutos do centro de Lisboa e do Porto"

- "Os negócios falhados de Goucha, Rita Pereira e Luciana Abreu"

- "Equipas médicas ganharam milhões do Estado sem controlo"

O Jogo:

- "Villarreal-Sporting e Benfica-Galatasaray: Duplo impacto"

- "'Corona no meio, cria algo do nada', Alfred Schreuder, ex-treinador do Twente"

- "Braga: SAD decide se Raúl joga no dragão"

- "Hóquei em patins: FC Porto deixa Benfica em maus lençóis"

Record:

- "Benfica e Sporting à procura de felicidade na Liga Europa: Haja alegria"

- "FC Porto: Marega tratado no Dubai e na China"

- "V. Setúbal: 'A bem do futebol português, espero que isto acabe', Sandro e as suspeitas portistas"

- "Liga dos Campeões: Vida difícil para Ronaldo"

A Bola:

- "Volta e reviravolta: Das águias espera-se mais do mesmo, aos leões pede-se o que nunca foi feito"

- "FC Porto: Jorge regressa ao Brasil"

- "Reportagem: O grande golo de Dalot"

- "Liga dos Campeões: Ronaldo terá de ser gigante"

Com LUSA.