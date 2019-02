Aconteceu a 22 de fevereiro

1819

- Espanha cede a Florida aos EUA

1832

- D. Pedro abdica do trono do Brasil para se dedicar à causa liberal portuguesa. A Guerra Civil estender-se-á até 1834.

1857

- Nascimento do Fundador Mundial do Escutismo, Lord Robert Baden-Powell.

1933

- O texto da futura Constituição de 1933, que consagra a ditadura do Estado Novo, é publicado no Diário do Governo. A proposta será sujeita a plebiscito a 19 de março. A abstenção será contada como voto de apoio.

Parlamento português

1945

- II Guerra Mundial. Operação Clarion. Dez mil aviões das forças aliadas atacam os principais meios de comunicação da Alemanha nazi.

1974

- É posto à venda o livro "Portugal e o Futuro", de António de Spínola, vice-chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, antigo governador-geral da Guiné.

1976

- Portugal reconhece a República Popular de Angola. Depois de ouvir o Conselho da Revolução e os partidos políticos (PS, PPD e CDS que se pronunciam contra), o Presidente da República, Costa Gomes, reconhece o Governo da República Popular de Angola.

1987

-- Morre, aos 58 anos, o artista norte-americano Andy Warhol, referência da Pop Art.

2003

- Meio milhão de pessoas manifestam-se em Madrid contra a atitude das autoridades, após o afundamento do petroleiro Prestige, ao largo da Galiza, em novembro de 2002.

2007

- O presidente da República, Cavaco Silva, preside ao primeiro Conselho de Estado do seu mandato, para analisar as perspetivas futuras das missões militares e militarizadas portuguesas em operações de paz no estrangeiro.



- É criada a Unidade de Missão para o Recenseamento Eleitoral -- UMRE.



- O Governo português ratifica a convenção contra a corrupção adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em outubro de 2003.



- D. Manuel Clemente é nomeado Bispo do Porto, em substituição de D. Armindo Lopes Coelho, que resignou por ter atingido a idade limite para o cargo.



- Morre, com 86 anos, Fons Rademakers, realizador de cinema holandês, Óscar para o melhor filme estrangeiro em 1986, com "O Assalto".



- Morre Lothar-Gunther Buchheim, escritor alemão, autor do "best-seller" "Das Boot", adaptado ao cinema em 1981 por Wolfgang Petersen, com o título "A Odisseia do Submarino 96". Tinha 89 anos.

- Apple e Cisco celebram acordo sobre a utilização da marca iPhone, que passa a ser utilizada pelas duas empresas nos seus produtos em todo o mundo.

2017

- O antigo chefe do Executivo de Hong Kong Donald Tsang é condenado a 20 meses de prisão por conduta indevida durante o período em que liderou a cidade.