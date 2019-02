Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Pinho e Mexia em código secreto"

- "Mistério na agenda de Ricardo Salgado"

- "Nomes ligados a números pelo patrão do Grupo Espírito Santo"

- "Presidente da EDP quer afastar magistrado que arrasou Ivo Rosa"

- "Constâncio ganha mais de 2,5 milhões no BCE"

- "Abusos sexuais: Igreja portuguesa conhece 23 vítimas"

- "Jovem músico morre após aula de ginástica"

- "Mexicano de 83 anos em assalto a banco"

- "Águias sempre por cima"

- "Villareal 1-1 Sporting: Jefferson expulsa leão da Europa"

- "Sérgio Conceição: 'Todos os jogos são finais'"



Público:

- "VW avisa que reforço na Autoeuropa depende da estabilidade do país"

- "António J. Pacheco: 'Se fosse um museu, a Casa da Música não se distinguia'"

- "A 'inimiga n.º1' do Governo Bolsonaro fugiu para Portugal"

- "Branko - Nosso: Um disco em que a casa é o mundo"

- "Rasgar contratos de fidelização pode ficar mais barato"

- "Ex-combatentes com via verde em novo hospital de Lisboa"

- "Palhinhas e cotonetes vão ser proibidas já em 2020"



Jornal de Notícias:

- "Esgotos secam por falta de população no Interior"

- "Benfica 0-0 Galatasaray - Sozinhos nos oitavos: Águias eliminam turcos na Liga Europa. Sporting despede-se em Villarreal (1-1)"

- "F.C. Porto: Marega de olho no clássico graças ao 'Doutor milagre'"

- "Penafiel: Puxou a língua ao adversário e salvou-lhe a vida em campo"

- "Jovem forçado a abrir cofre por trio armado em assalto milionário"

- "PJ investiga uso abusivo de dinheiros públicos em 'manife' de bombeiros"

- "Bancos: Lucros chegam aos cinco milhões por dia"

- "Matosinhos: Mulher em contramão na A28 bate em três carros"

- "Educação: Escolas terão mais 1067 funcionários nos quadros"

- "Plásticos: Palhinhas e cotonetes proibidas já para o ano"

- "Pedofilia: Papa pede medidas no combate aos abusos"



Jornal i:

- "Entrevista a António Poiares Baptista, histórico professor de dermatologia de Coimbra: 'Os cancros da pele sempre existiram. As pessoas é que diziam 'é uma verruga'"

- "Farto de viver na cidade? Saiba o que está a ser feito no interior de Portugal para atrair novos residentes"

- "Abusos sexuais na Igreja: 'O maior escândalo é esconder a verdade', diz o papa Francisco"

- "Tripulação de petroleiro venezuelano parado há dois anos no Tejo foi dispensada"

- "PS trava esquerda e espera até 2020 para decidir se nacionaliza ou não os CTT"

- "Dois filmes em língua estrangeira na corrida ao prémio maior dos Óscares"



Negócios:

- "Millennium BCP lucra 300 milhões e volta aos dividendos"

- "'Hedge fund' York tem EDP na mira"

- "Estado já identificou imóveis para o Revive do próximo Governo"

- "Crise tira SIVA do top 10 das maiores importadoras"

- "Tiago Pitta e Cunha: 'O mar foi para a mesma gaveta que o império, a gaveta do passado"

- "Impostos: Cobrança coerciva do Fisco disparou 27%"

- "Gestão de ativos: Golden compra SGF e aposta na poupança para a reforma"



O Jornal Económico:

- "Sampaio e Constâncio ignoraram alertas sobre a CGD em 2002"

- "Altice lança venda da rede de fibra avaliada em quatro mil milhões"

- "Sporting precisa de arranjar 50 milhões até junho para honrar compromissos"

- "'Nota-se o preconceito do Governo para com a segurança privada' - Rogério Alves"

- "Pedro Nuno Santos tem três 'dossiês' quentes para resolver enquanto ministro"

- "Empresas públicas de transportes gastam 570 milhões para renovar frotas"

- "Porto de Sines prevê investimento de 1.330 milhões em terminais"

- "As dores dos CTT, após quebra nos resultados, nos dividendos e na bolsa"



Record:

- "Faltou o golo - Benfica 0-0 Galatasaray"

- "Primeira partida em branco na era Bruno Lage não fez tremer apuramento"

- "Villareal 1-1 Sporting: Vermelho trama leão"

- "Sérgio Conceição: 'Estes jogos são finais'"

- "Alex Telles, Herrera e Fernando em risco amarelo para o clássico"

- "Orçamento do futebol reduzido para 70 milhões em 2019/20"

- "Abel Ferreira compara 4 primeiros: ´Só nós estamos melhor"

- "Rio Ave: FIFA investiga transferência de Ederson"



A Bola:

- "Final Feliz [Notes:Benfica] Amargo [Notes:Sporting] "

- "Benfica 0-0 Galatasaray - 'Exibição muito segura', Bruno Lage"

- "Villareal 1-1 Sporting - 'A expulsão influenciou', Marcel Keizer"

- "Águias seguram vantagem obtida na Turquia e seguem para os oitavos com muito suor e pouca inspiração"

- "FC Porto: A incrível recuperação de Marega"

- "'Sou pago para arranjar soluções' - Sérgio Conceição"

- "Tondela - 'Não acredito num FC Porto mais frágil', Tomané"

- "V.Setúbal: 'Faltaram-me ao respeito', Éber Bessa"



O Jogo:

"Sete páginas de entrevista ao presidente da UEFA numa edição especial cheia de matemática - Desigualdade"

