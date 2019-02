Metro de 4 em 4 minutos, linha circular vai facilitar a vida dos utentes

Os passageiros do metro que fazem a ligação de Odivelas ao centro de Lisboa não têm que fazer transbordo no Campo Grande quando acontecer a expansão da linha do metropolitano. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o presidente da autarquia de Odivelas, Hugo Martins, garantem que a linha circular vai facilitar a vida aos utentes que entram no metro em qualquer ponto da cidade.