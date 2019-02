Atropelamento em Paredes causou dois mortos, condutor estava alcoolizado

Morreram os dois feridos graves que resultaram do atropelamento de ontem, em Rebordosa, no concelho de Paredes. Um homem de 36 anos e outro de 30 não resistiram à gravidade dos ferimentos. O atropelamento, que fez mais três feridos, aconteceu depois de um desentendimento durante uma festa promovida pelo Moto Clube da Rebordosa.



"Confirmamos dois mortos", disse fonte da Câmara de Paredes, no distrito do Porto.



No sábado, cinco pessoas ficaram feridas, duas com gravidade, depois de um veículo ligeiro colher cinco pessoas ao fim da tarde na localidade de Rebordosa, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



Fonte da autarquia de Paredes revelou hoje à Lusa que o vereador da Proteção Civil disponibilizou uma equipa de psicólogos para acompanhar as famílias das vítimas.

O homem que abalroou a multidão estava alcoolizado e foi detido pelas autoridades.

O atropelamento aconteceu quando estava a decorrer um convívio junto ao Moto Clube local, de acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa.



O alerta para o incidente chegou ao CDOS às 16:34, tendo sido mobilizados para o local 29 operacionais e 14 viaturas, incluindo duas VMER (Viaturas Médicas de Emergência Rápida) do INEM, oito viaturas dos Bombeiros de Rebordosa e duas dos bombeiros voluntários do Lordelo.



Segundo informou no sábado o CDOS, os dois feridos graves, depois de estabilizados no local, foram transportados para os hospitais de S. João e de Santo António, no Porto.



Dois dos feridos ligeiros foram transportados para o hospital de Penafiel, enquanto o terceiro foi levado para o hospital de S. João.



