Um morto em acidente rodoviário na EN 101 em Valença

Um homem de 68 anos morreu hoje na sequência da colisão entre o motociclo em que seguia e um automóvel, na EN 101, em Valença, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros locais, Miguel Lourenço.



De acordo com a mesma fonte, desconhecem-se as causas do acidente que ocorreu pelas 10:00 na localidade de Ganfei, sendo que as duas viaturas circulavam numa zona "reta" daquela estrada nacional que liga Valença a Monção, no distrito de Viana do Castelo.



O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo explicou à Lusa que a EN 101 esteve "cortada durante cerca de 10 minutos" e "já foi reaberta".



O CDOS indicou ainda que estiveram no local os bombeiros de Valença, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço e a GNR.



De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, oito homens e quatro viaturas prestaram assistência à vítima.



Lusa