Criança de 3 anos morre afogada num tanque em Barcelos

Uma criança de 3 anos morreu afogada num tanque numa aldeia perto de Barcelos.

O alerta foi dado pelos pais, mal se aperceberam da ausência da criança. Os vizinhos e familiares inciaram de imediato as buscas pelas aldeia, reforçadas, pouco depois, pela GNR, e, quando os Bombeiros de Barcelos chegaram a Alvito S. Pedro a criança tinha acabado de ser encontrada por uma jovem da aldeia que participava nas buscas.

A Polícia Judiciária de Braga foi chamada ao local para averiguar as circunstâncias em que a criança caíu num tanque de rega da aldeia, que fica a cerca de 500 metros da casa dos pais da criança. Tanto a jovem que encontrou criança comos os pais receberam, no local, apoio psicológico de uma equipa do INEM. O corpo seguir para o Instituto de Medicina Legal de Braga para ser autopsiado.