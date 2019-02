Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Juros de crédito ilegal levam casas e carros: Clientes pagam taxas de 50 a 80%"

- "Venezuela a ferro e fogo: Juan Guaidó admite intervenção militar"

- "Menino de três anos morre em tanque"

- "Segurança Social: Fundo de pensões perde 18,6 milhões"

- "Carcavelos: Polícia trava a tiro rixa à saída de bar"

- "Segurança: Caçadores entregam 50 mil armas em 5 anos"

- "Pagam IMI a triplicar: Imóveis vazios rendem 31,5 milhões ao Estado"

- "Benfica: Lage diz que Jonas 'está doido para jogar'"

- "Sporting: Keizer esconde tática para o Marítimo"

- "FC Porto preara embate com o SP Braga: Conceição com reforços de peso"

Público:

- "Portugueses estão a esperar dez meses para ter reforma atribuída"

- "Igreja: Papa promete 'luta total' contra abusos sexuais, mas não convence vítimas"

- "Juiz Neto de Moura assina novo acórdão polémico sobre violência doméstica"

- "Artes: Vem aí um sindicato para os artistas de rua?"

- "Literatura: Itamar Vieira Junior: Prémio Leya 2018: 'O Brasil nunca perdeu status colonial'"

- "Medicina: Há portugueses em São Tomé há oito anos a estudar a surdez nas crianças"

- "Governo rejeita ultimatos em dia de se reunir com os professores"

- "Guaidó desafia aliados a manter 'todas as opções' na Venezuela"

- "Ministério Público em greve pára tribunais e adia julgamentos"

- "Lares: 20% dos jovens acolhidos fogem pelo menos uma vez"

Jornal i:

- "Na sombra dos líderes"

- "Sem-abrigo doente passou dias embrulhado em saco plástico"

- "Profissão em risco: Número de pescadores caiu 56% entre 2001 e 2017"

- "'Amigo do peito'": Uma visita à fábrica dos rebuçados Dr. Bayard"

- "Guaidó pede à comunidade internacional para 'libertar' a Venezuela"

- "Manuel Vilas, escritor: 'O capitalismo é uma espécie de grande besta'"

Jornal de Notícias:

- "Pesticida perigoso contamina população em todo o território"

- "Militares portugueses levam paz a África"

- "Igreja confessa abusos sexuais e papa promete justiça"

- "Benfica: Jogo-chave antes da visita ao Dragão"

- "Taça: F.C Porto procura desforra contra o Braga"

- "Cães encontraram menino de três anos morto num tanque em Barcelos"

- "Violência doméstica: 'Filhos que assistem a agressões são vítimas'"

- "Paços de Ferreira: Queijos e chouriços escondem telemóveis na cadeia"

- "Rebordosa: Dois dos atropelados em festa morrem no hospital"

- "Brexit: Bruxelas já só admite saída do Reino Unido em 2021"

- "Eurovisão: Há quatro favoritos na corrida para Telavive"

Negócios:

- "Portugueses apostaram 6,7 milhões por dia online"- "Conversa Capital: João Proença: 'A ADSE é um regime que está condenado a prazo'"

- "Carlos Tavares diz que multa ao Montepio é herança do passado"

- "Grupo Rangel investe 8,5 milhões em parceria com a Bosch de Braga"

- "Entrevista Rui Barradas: O doutor que negoceia o crédito pelos clientes e cobra aos bancos"

- "Investidor privado: Apanhe os melhores dividendos da Europa"

- "IRS: Prazo para validar faturas termina hoje. Conheça as regras"

- "União Europeia: Bruxelas admite que o Brexit seja adiado até 2021"

Record:

- "António Oliveira rendido a Bruno Fernandes: 'Dava-lhe a camisola 10'"

- "FC Porto: Soares no dragão é com ele"

- "Bruno Lage: 'Meti João Félix a jogar e não lhe disse mais nada'"

- "Inglaterra: Bernardo Silva conquista Taça da Liga"

- "França: Gelson e Rony goleadores"

- "Ciclismo: Volta ao Algarve: Vitória do menino Tadej Pogacar"

A Bola:

- "Benfica-Chaves: Chaves para o clássico: Águia obrigada a ganhar para manter líder a um ponto"

- "Marítimo-Sporting: Mathieu continua de fora"

- "FC Porto: Danilo guardado para sábado"

- "Inglaterra: Bernardo Silva brilha na conquista da Taça da Liga"

O Jogo:

- "A Taça de Adrían: Espanhol foi sempre titular e decisivo em três das eliminatórias"

- "Dragões em final de contrato sobem de produção"

- "Benfica-Chaves: 'O Jonas anda doido por jogar', Bruno Lage"

- "Marítimo-Sporting: 'Ainda há muita época para ganhar', Keizer otimista aposta em escalada na tabela"

- "Braga: Salvador exige pódio"

Com LUSA.