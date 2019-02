Procuradores iniciam greve contra forma de revisão do Estatuto

Os magistrados do Ministério Público iniciam hoje uma greve de 3 dias em protesto contra a proposta de alteração do Conselho Superior de representantes, nomeados pelo poder político.

Esta segunda-feira, a paralisação abrange os procuradores de todo o país.

Terça-feira será nos distritos judiciais do Porto e de Coimbra e na quarta-feira, em Lisboa e Évora.

Os sindicatos que representam os magistrados dizem que a greve pretende demonstrar o descontentamento generalizado do setor e que a proposta de revisão do estatuto do Ministério Público só fragiliza o próprio organismo.