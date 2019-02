As temperaturas máximas têm atingido valores pouco habituais para o mês de fevereiro. Em alguns zonas do país, os termómetros chegam a marcar os 25 graus.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão continuar a subir até quarta-feira, dia em que está prevista chuva fraca para o norte e centro do país. Os termómetros voltam a subir quinta-feira e mantêm-se até ao Carnaval.