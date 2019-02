Hoje nos Jornais

Correio da Manhã:

- "Operação Marquês: Fava cala luxos de Sócrates"

- "Benfica-Chaves (4-0): Águia embala para o clássico"

- "Dragões e guerreiros lutam por acesso ao Jamor"

- "Marítimo-Sporting (0-0): Leão nulo na Madeira"

- "Sargento da Marinha abusa de mancebo"

- "400 milhões separam professores do Governo"

- "Sindicato defende greve às multas na PSP"

- "Face Oculta: Tribunal manda prender sucateiro"

Público:

- "Governo vai criar 11.500 camas em residências universitárias"

- "Brexit: Jeremy Corbyn já apoia segundo referendo"

- "Estudo prova que é melhor ler em papel"

- "EUA pedem a aliados que congelem receitas do petróleo de Maduro"

- "Só 17% confiam nos partidos, mas 43% confiam no executivo"

- "Professores: Governo acusado de não cumprir OE"

- "Empresas preocupadas com atrasos no IAPMEI"

- "A vitória do 'Green Book' foi um fim agridoce para Roma"

Jornal de Notícias:

- "Lisboa fica com 60% das novas camas para universitários"

- "Carro do emigrante que matou duas pessoas e feriu cinco em Paredes estava sem seguro"

- "Benfica 4-0 Chaves: Clássico ao rubro"

- "Vítima em pânico após Neto de Moura retirar pulseira a agressor"

- "Operação Marquês: Ex-mulher de Sócrates interrogada três horas"

- "Alimentação: Talhos vendem carne picada com bactérias"

- "Oscars: Lady Gaga e Bradley Cooper dão música aos corações em Hollywood"

- "Sporting escorrega na viagem à Madeira"

- "Taça: Técnicos de F.C Porto e Braga atrás de feito inédito"

- "V. Minho: Agressões levam árbitro a abandonar o campo"

Jornal i:

- "Sofia Fava ganhava 5 mil euros por quatro horas diárias"

- "E se ninguém lhe der emprego depois dos 55 anos?"

- "Neto de Moura volta a criar polémica em caso de violência doméstica"

- "Cirurgião esfaqueado enquanto trabalhava"

- "Professores ameaçam governo com ano letivo 'muito complicado'"

- "Aliança: Santana Lopes entrega registo criminal para dar o exemplo"

- "Turismo bate recordes em Lisboa e já representa 20% do PIB da capital"

- "Cimeira histórica no Vietname: Trump encontra-se com Kim em busca do Nobel"

Negócios:

- "Alojamento local bate oferta de hotéis em Lisboa"

- "Mexia leva estudo da Nova SBE para inquérito da energia"

- "Habitação: Já há quatro bancos a oferecer taxa fixa a 30 anos"

- "Fundo Atena compra Leya e vai apostar nos livros escolares"

- "João Cadete de Matos, o regulador incómodo"

- "Défice comercial agrava-se, mas há boas razões"

- "Sonae Sierra desiste da venda de centros comerciais"

Record:

- "Benfica-Chaves (4-0): Mais um amasso: Nova goleada antes do clássico no dragão"

- "Marítimo-Sporting (0-0): Ilha da perdição"

- "Sérgio Conceição: 'O nosso doping são os adeptos'"

- "Abel Ferreira: 'Somos o mesmo clube de há quinze dias...'"

- "Transferência de Raphinha: V. Guimarães estuda queixa contra Sporting"

O Jogo:

- "Águia dispara para o clássico: Nova goleada deixa luta pelo primeiro lugar ao rubro em vésperas da visita ao dragão"

- "Leões voltaram a encalhar na ilha"

- "FC Porto-Braga: Estatuto vai a exame no dragão"

- "V. Guimarães: 'Matheus deu nega ao PAOK porque adora o Vitória', Bebeto prevê mais golos do filho que está 'superfeliz'"

A Bola:

- "Imparável: Nova goleada deixa águia a um ponto do FC Porto em vésperas do clássico"

- "Marítimo-Sporting (0-0): Rei Chaves"

- "FC Porto-SC Braga: Primeiro passo para o Jamor"

- "Dívida por Raphinha motiva ameaça do V. Guimarães"

Com LUSA.