Ministra do Mar faz agradecimento a Assunção Cristas

A nota é do Ministério do Mar e surge depois da líder do CDS ter vindo defender a criação naquela zona de um polo com empresas, universidade e associações, numa ideia a que chamou de "Cidade do Mar".

Assunção Cristas, que é vereadora da Câmara de Lisboa, falou desta ideia e das propostas do CDS na SIC Notícias, esta manhã, antes de ter passado pela Doca de Pedrouços para defender a recuperação de edifícios e aproveitamento daquele espaço.

Depois, a ministra Ana Paula Vitorino decidiu enviar por e-mail um conjunto de documentos do que o executivo tem feito para o lançamento do "Campus do Mar", referindo que é uma das prioridades estratégicas do Ministério. E expressando a "adesão" e o "apoio do CDS", transmitidos por Cristas, ex-ministra da pasta ao projeto do Governo.