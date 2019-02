Segundo de três dias de greve dos magistrados do Ministério Público

Começou ontem uma greve de três dias dos magistrados do Ministério Público. Hoje o protesto abrange apenas o Porto e Coimbra, amanhã será a vez de Lisboa e Évora Os magistrados manifestam-se contra a forma como está a ser feita a revisão do estatuto da profissão. Segundo o sindicato dos Magistrados do Ministério Público durante o primeiro dia de greve, que se realizou em todo o país, a adesão rondou os 90%.