Camionista português morre em despiste perto de Córdoba

Um camionista português morreu na madrugada de terça-feira, na sequência de um despiste num troço de Montoro da autoestrada A-4, no sentido de Córdoba, disse esta quarta-feira fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

A morte do camionista português foi comunicada ao Governo português pelas autoridades policiais espanholas. De acordo com o subsetor de tráfego da Guarda Civil espanhola, o acidente ocorreu quando o português perdeu o controlo do camião frigorífico por razões desconhecidas.

A viatura saiu da via em que circulava e caiu na vala que separa as duas faixas da A-4, com o condutor a ficar preso na cabina, o que obrigou a uma delicada operação de desencarceramento, segundo a mesma fonte.

O português foi retirado da viatura acidentada já sem vida.

O acidente não envolveu quaisquer outros veículos.

