Dois homens detidos por conduzirem trotinetas bêbados

Dois homens foram detidos em flagrante delito, no domingo passado, em Lisboa, por suspeitas de conduzirem trotinetas em estado de embriaguez.

"Em diferentes locais da cidade de Lisboa, ambos os detidos foram intercetados a conduzir uma trotineta na via pública, apresentando uma taxa de álcool no sangue de 2 gramas por litro (g/l)", revelou a PSP, através de um comunicado.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta ainda que os portugueses de 27 e 28 anos foram presentes a tribunal e notificados para a uma nova comparência, no dia 6 de março.

Desde o início do ano, a PSP deteve quatro pessoas pela prática do mesmo crime. Um dos detidos foi um jovem de 18 anos que teve de pagar uma multa de 250 euros, no final de janeiro.