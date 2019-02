Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Homicídio de Luís Grilo: Drogas marcam amor por triatleta"

- "Predador seduz menina de 12 anos através do Facebook"

- "FC Porto-SC Braga (3-0): Via aberta para o Jamor"

- "Benfica: Vieira elogia equipa: 'Com esta atitude seremos campeões'"

- "Choque fere juiz Carlos Alexandre"

- "EDP deu 1,5 milhões à Universidade Nova"

- "Tolerância de ponto melhora Finanças"

- "Greve: Enfermeiros perdem no Supremo Tribunal"

- "Professores em guerra na rua e no Parlamento"

Público:

- "Só o Presidente ou o PSD podem salvar exigências dos professores"

- "Caxemira: Paquistão promete resposta ao ataque aéreo da Índia"

- "Taça de Portugal: FC Porto bate Braga por 3-0 e fica a um passo da final"

- "Jean Wyllys: Bolsonaro obrigou-o a viver num 'cárcere privado'"

- "May impõe escolhas duras sobre o 'Brexit' ao Parlamento"

- " [Notes:Amílcar Falcão, novo reitor de Coimbra] : Rede de ensino superior está 'desfasada da realidade'"

- "Supremo coloca direitos dos doentes acima da greve"



Jornal i:

- "Duas mulheres põem cadeia de Paços de Ferreira na ordem"

- "Chega quer referendo para acabar com nomeação de familiares para o Governo"

- "Hipermercados deixam de ter carne já picada"

- "Conheça quatro cientistas portuguesas que estão a dar cartas"

- "Tribunal de Contas analisa planos contra incêndios de 30 autarquias"

- "Mexia na AR: 'A EDP foi e continua a ser o abono de família para o Estado'"

- "Professores: BE e PCP avisam que vão recorrer a todas as vias para contar todo o tempo"

- "Caxemira: Índia bombardeia posições no Paquistão e este ameaça retaliar"



Jornal de Notícias:

- "Investigada suspeita de ilegalidades nas contas da Escola de Bombeiros"

- "Taça de Portugal: FC Porto 3-0 Braga: Final nos braços dos dragões"

- "Benfica: Em 20 tentativas no Porto águias só saíram uma vez na frente"

- "Médicos retiram mama a mulher por engano"

- "Febre da dança embala negócios"

- "Partidos alinhados na urgência de apoiar a imprensa"

- "Ciência: Quatro projetos no feminino premiados"

- "Dívidas deixam família a viver à porta do prédio"

- "Saúde: Supremo valida requisição civil de enfermeiros"

- "Concursos: Lei admite acesso de empresas envolvidas em cartel"

- "Energia: Mexia acusa Estado de prejudicar os consumidores"

- "Hacker: Rui Pinto aponta conflito de interesses de magistrado"



Negócios:

- "Produção automóvel em janeiro foi a mais elevada do século"

- "A versão de Mexia sobre as rendas na energia"

- "Caixa deixa cair cargo de assessor da administração"

- "Sonae investe seis milhões [Notes:de euros] em doze start-ups em três anos"

- "Pagamentos: Arrancou uma revolução igual à do multibanco há 35 anos"

- "Despedimentos: ACT apoia proposta que facilita acesso aos tribunais"

- "Investimento: Mangas fica com adjunto de Siza Vieira no IAPMEI"

- "Indústria: Corticeira Amorim volta a recordes com rolhas"

A Bola:

- "FC Porto-SC Braga (3-0): Salto para o Jamor: Dragão vence, convence e coloca pé e meio na final da Taça"

- "Benfica: 'Samaris quer ficar mas ainda não há proposta', agente do médio grego fala sobre a renovação"

- "Conti está fora do clássico"

- "Sporting: Keizer escapa com multa"



Record:

- "Jogam os miúdos: Jardel é quase impossível, Conti de fora do clássico"

- "Ferro e Rúben Dias pela primeira vez no dragão"

- "'Esta m**** é uma anedota', as palavras que valeram a expulsão a Keizer"

- "FC Porto-SC Braga (3-0): Jamor à vista"

O Jogo:

- "Movidos a Óliver: Campeão conduzido pelo maestro espanhol tem um pé no Jamor"

- "Benfica: Lateral Mbabu interessa"

- "Sporting: Guerra aberta ao antijogo"

- "França: Mónaco negoceia compra de Gelson"

- "Basquetebol: Brad Tonsley de regresso ao FC Porto"

Com LUSA.