Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- " [Notes:Triatleta] Famílias em guerra por herança de meio milhão"

- "Segurança Social paga 4 milhões a pensionistas mortos"

- "Estaleiros de Viana: Gestor denuncia 'alta corrupção'"

- "'Fui abandonada pela justiça', vítima do homem a quem juiz tirou pulseira"

- "Estrela do Benfica: Tubarões europeus atentos a Félix"

- "Sporting precisa de 41 milhões até 30 de junho"

- "GNR confessa sexo com detida em posto"

- "Advogados recebem milhões da Ordem por erro informático"

Público:

- "BE faz 20 anos: A revolução possível"

- "ADSE: Controlo das fraudes 'praticamente não existe'"

- "Estado pagou pensões 10 anos após a morte de beneficiários"

- "Novo diretor de Serralves é o curador Philippe Vergne"

- "Itália gasta de mais e a Alemanha poupa de mais"

- "Nuno Melo acusa Costa de 'crime de lesa-pátria'"

Jornal de Notícias:

- "Governo galego recruta médicos portugueses a pagar o dobro"

- "Parcómetros rendem quatro milhões"

- "F.C. Porto -- Benfica: Fernando aposta na experiência dos dragões"

- "Sporting: SAD obrigada a vender jogadores"

- "Violência: Gaia suspende apoio a dois clubes"

- "Estado pagou pensões a mortos durante anos"

- "Hanói: Trump elogiado por Kim e arrasado pelo advogado"

- "Aguiar da Beira: GNR acusado de violar mulher detida"

- "Fraude: Cobrador da água forjava leituras e desviava dinheiro"

- "Philippe Vergne: Novo diretor de Serralves chega de Los Angeles"

Jornal i:

- "Pensões de sobrevivência: Estado pagou quatro milhões a mortos"

- "Faz hoje 50 anos do grande sismo de 1969 [Notes:Reportagem em Fonte Louzeiros] "

- "Efisa foi vendido por menos 11 milhões do que Miguel Relvas tinha oferecido"

- "Carlos Pinto da Aliança: 'A minha vida foi devassada de uma forma escandalosa'"

- "Índia-Paquistão: Tensão volta a subir com abate de caças"

- "Portal das Finanças: Faturas 'falsas' da Ordem dos Advogados lançam o caos"

- "Portugal está na moda para estrangeiros que querem dar o nó"

- "Ex-advogado de Trump acusa-o de ser 'racista, burlão e uma fraude'"

Negócios:

- "Como o digital mudou a cobrança de impostos"

- "Reforma da supervisão alarga indemnizações aos investidores"

- "Banca: Novo Banco vai entregar duas contas, as boas e as más"

- "Saúde: ADSE travou extensão da rede de privados"

- "Indústria Naval: Empordef denuncia 'alta corrupção' nos estaleiros de Viana"

- "Segurança Social: Estado pagou 3,7 milhões de euros em pensões a mortos"

- "Opinião: Taxar os riscos a 70%? -- Fernando Rocha Andrade, deputado do PS e professor de Direito estreia-se como colunista"



Visão

:- "A vida surpreendente do Medici rebelde que escolheu Portugal"

- "Conan Osiris: Nulidade ou génio?"

- "Roteiro: O que há de novo em Amarante"

- "Guia imobiliário: Os negócios que animam o Porto"



Sábado:

- "Cansaço físico e mental: Causas, efeitos e sete tratamentos"

- "Dossiê especial: Ficheiros confidenciais: A teia do Banif: O plano secreto de Angola para dominar o banco"



Record:

- "Sporting: 'Herança é lamentável', Varandas reuniu os funcionários em Alcochete"

- "Sporting tenta antecipar receitas de TV para ter dinheiro em abril"

- "Carlos Freitas: 'Formação do Sporting devia ter sido mais valorizada'"

- "Benfica: Rúben e Félix negociados"

- "FC Porto: Danilo e Marega são dúvida no onze"

- "SP Braga: Três derrotas sem marcar só há 13 épocas"

- "Belenenses: Azuis voltam ao Jamor"

A Bola:

- "Alarme em Alvalade: Sporting corre o risco de não ter dinheiro em abril"

- "Reunião em Manchester por Bruno Fernandes"

- "FC Porto: 'Podemos dar um passo importante', Pepe com grandes expectativas para o clássico"

- "Benfica: Com Lage marcam o dobro"

- "Espanha: Barça humilha Real"

O Jogo:

- "'A vontade e persistência de Marega ajudaram', entrevista ao fisioterapeuta que recuperou o maliano em dez dias'"

- "FC Porto: Máximo Óliver em fevereiro"

- "Sporting: Contas em alerta"

- "Benfica: Meio milhão para Ferro"

- "Clássico: Lage dá mais 'duras' que Sérgio"

- "Braga: A derrota que calou os críticos"

- "V. Guimarães: Douglas seguro até 2020"

