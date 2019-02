Jovens que viviam no prédio atingido por grua no Porto despejados de hostel

Os cinco jovens que viviam no prédio que ficou danificado com a queda de uma grua, no Porto, estão desalojados. Durante as últimas três semanas, viveram num hostel na cidade, mas foram agora obrigados a sair porque ninguém se responsabiliza pelo pagamento da conta.