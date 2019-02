"Tremendo Portugal" hoje no Jornal da Noite da SIC

A 28 de fevereiro de 1969, um sismo de magnitude 7.3 na escala de Richter, com epicentro no mar, a sudoeste do cabo de S. Vicente, foi sentido em praticamente todo o território continental, provocando 13 mortos e danos avultados em Lisboa e no barlavento algarvio. Por momentos, temeu-se a repetição do terramoto de 1755. Especialistas dizem que, mais tarde ou mais cedo, Portugal voltará a sofrer as consequências de um sismo de grande magnitude e poder destrutivo. Um Grande Reportagem para ver, esta quinta-feira, no Jornal da Noite da SIC. O jornalista da SIC, Carlos Rico, esteve na Edição da Manhã.