PS aprova lista de candidatos às Europeias 

O PS aprovou a lista de candidatos às Europeias com 68 votos a favor e 9 contra. No fim da Comissão Política, o cabeça de lista Pedro Marques desvalorizou algumas das polémicas do processo, incluindo a saída de Maria João Rodrigues envolvida num caso de assédio laboral em Bruxelas. Manuel Pizarro, líder da federação do Porto, fez o mesmo em relação ao nono lugar que ocupa na lista.