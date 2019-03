Recluso apanhado com 7 telemóveis no ânus

Um preso na cadeia da Guarda foi apanhado com droga e sete telemóveis escondidos no ânus.

Descoberta foi feita após o homem ser radiografado no hospital da Guarda, uma vez que o detetor de metais da prisão não sinaliza artigos no interior do corpo.

Foi a segunda vez esta semana que o estabelecimento prisional detetou artigos idênticos no corpo de reclusos.