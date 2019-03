Marcelo faz escala em São Tomé e encontra-se com Presidente são-tomense

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, estará no domingo em São Tomé durante algumas horas, com uma curta agenda que inclui um jantar com o seu homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho, disse à Lusa fonte da Presidência.

O chefe de Estado português, que efetuou uma visita oficial a São Tomé e Príncipe em fevereiro do ano passado, seguirá depois para Luanda.

Marcelo Rebelo de Sousa regressará à capital são-tomense em finais de maio deste ano para os festejos do centenário da comprovação da teoria da relatividade de Einstein, que terá lugar na ilha do Príncipe.

O Presidente da República estará em Angola entre terça-feira e sábado, numa visita de Estado que começa oficialmente na quarta-feira, dividida entre a capital, Luanda, e as províncias de Benguela e Huíla.

O chefe de Estado português desloca-se a Angola três meses depois de ter recebido em Portugal, também em visita de Estado, o Presidente angolano, João Lourenço, que tomou posse em setembro de 2017, dando início a um novo ciclo político, após 38 anos com José Eduardo dos Santos no poder.



Lusa