A queda da ponte matou 59 pessoas e causou uma onda de consternação no país e entre a classe política. Ao fim de 18 anos, ainda há promessas por cumprir. As principais são a construção de ligações às autoestradas e a limpeza do leito do rio.

Esta segunda-feira, o dia é de homenagem 59 vítimas que perderam a vida na tragédia de 2001.