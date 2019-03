"Estou em condições de assumir todas as responsabilidades que o meu partido me atribuir"

Jerónimo de Sousa garante que assumirá todas as responsabilidades que o partido quiser atribuir-lhe em 2020. Declarações do líder do PCP, esta tarde, depois de, no fim de semana, ter assumido a possibilidade de abandonar o cargo já no próximo ano.