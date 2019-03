Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Bancos levam 1800Euro a cada português: Contribuintes resgatam buracos financeiros"

- "Benfica: bebés de Lage valorizam 250 milhões no Benfica"

- "Sporting-Portimonense (3-1): Bruno Fernandes carrega leão"

- "Europeus de Pista Coberta: Nelson Évora salta para medalha de prata"

- "Jovem denuncia abusos sexuais de médico"

- "Estado lesado: Espanhóis dão golpe de 4 milhões no bingo"

- "Milhares celebram o Carnaval"- "Prisão de Castelo Branco: Buraco em cela para fuga à hora do clássico"

- "PS elege 9 deputados nas eleições europeias"

- "Estudo revela: Mulheres portuguesas aumentam consumo de porno na internet"



Público:

- "A história de vida de Bernie Sanders está na campanha"

- "Portugal em risco de regressar aos défices externos"

- "Mário Centeno explica Novo Banco na Assembleia"

- "'Brexit' acelera criação de portos secos em Portugal"

- "Exercício de Direito de Resposta da SPEM [Notes:Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla] "

- "Conan Osíris: O homem divide e reina. E agora?"

- "Atletismo: Nelson Évora consagrado vice-campeão europeu de pista coberta"

- "Isaiah Nengo [Notes:antropólogo queniano] : 'Um fóssil por si só não combate racismo, mas todos os fósseis podem ajudar'"



Jornal de Notícias:

- "Em apenas dois meses foi apreendida quase tanta cocaína como em todo o ano passado"

- "Carnaval de lotação esgotada: De norte a sul, milhares de pessoas assistiram aos desfiles"

- "Sporting 3-1 Portimonense: Regresso às vitórias"

- "F.C. Porto: Conceição ganha sempre depois de derrota"

- "Benfica: Águias são peritas a segurar liderança na reta final"

- "Polícia avisada do perigo no prédio que ardeu na Baixa"

- "Linha de crédito para limpar florestas sem qualquer adesão"

- "Vendas de motas acima dos 125cc batem recorde"

- "Juiz dramatiza e relativa violência no mesmo acórdão"

- "Justiça: Iam de táxi assaltar supermercados"

- "Música: Conan Osíris entre os favoritos da Eurovisão"



Jornal i:

- "Violência doméstica: Todos contra Neto de Moura"

- "Entrevista a João Pedro de Lima, responsável pelo projeto H2"

- "Humanizar o Hospital, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra: 'Os doentes estão a reclamar mais pela maneira como são tratados'"

- "Viagem ao mundo do Estadio Universitário de Lisboa"

- "Conan Osíris, o fenómeno dos Olivais: Cantor divide opiniões, mas a sua vitória esmagadora é uma excelente carta de apresentação"

- "Cravinho ganha guerra no parlamento e tem 480 mil euros para deputados"- "Prisões: MP pede condenação de chefe por alegado abuso de poder"

- "Pedrógão: Marcelo quer saber para onde foi o contributo dos portugueses"

- "Lesados do BES espantados com consciência tardia de Ricardo Salgado"



Negócios:

- "Governo vai abrir a porta do Supremo à arbitragem"

- "Mota-Engil tem 480 milhões de obras em carteira em Portugal"

- "Novo Banco vai ter auditoria aos créditos"

- "Energia: EDP investiu seis milhões em start-ups. Este ano haverá mais"

- "Entrevista a Eurico Brilhante Dias [Notes:secretário de Estado da Internacionalização] : 'Não vamos bloquear investimento por ser chinês'"

- "Sondagem: PS, BE E CDS a caminho a caminho de ganhar um eurodeputado nas eleições"

- "Investidor privado: Dez cuidados a ter antes de pedir crédito"

- "O retrato de Angola de A a Z: Uma viagem guiada ao país através das letras do abecedário na véspera da chegada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Luanda"



O Jogo:

- "Sporting-Portimonense (3-1): Sem igual: Bruno Fernandes voltou a fazer a diferença e já está na história dos leões"

- "FC Porto: O dragão que deixa pôr a mão"

- "Benfica: Vieira segura herói Rafa"

- "Rio Ave-Braga (1-2): Murro na crise"

- "Futebol de praia: Braga é campeão do mundo"

- "Atletismo: Évora é infinito"

A Bola:.

"Sempre ELE: Um golo, duas assistências e o leão (outra vez) às costas de Bruno Fernandes"

- "Europeus de pista coberta: Évora voa para a prata"

- "Benfica: Renovação de Samaris avança"

- "FC Porto: Militão volta na Champions"

Record:

- "Bruno entra na história: É o médio concretizador dos leões numa época ultrapassando António Oliveira"

- "Atletismo: Nelson Évora de prata"

- "Benfica: Vieira pede foco nas '10 finais'"

- "FC Porto: Militão e Soares titulares com a Roma"

- "Rio Ave-SP. Braga (1-2): Guerreiros voltam às vitórias"

