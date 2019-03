PJ apreendeu em dois meses quase tanta cocaína que durante todo o ano passado

Os dados foram revelados ao JN pelo diretor da Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária, Artur Vaz.

Desde 2016 que as apreensões estão a aumentar. No final do ano passado, as autoridades recuperaram mais de cinco toneladas. Este ano, até fevereiro, a Polícia Judiciária já apreendeu 3,6 toneladas.

Portugal é uma das portas de entrada de droga na Europa

O consumo de estupefacientes mantém-se estável, em território nacional o que leva as autoridades a concluir que a maioria da droga não se destina ao mercado interno.