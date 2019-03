Portugal lamentou a Angola os incidentes no bairro da Jamaica? Governo diz que não

O alegado pedido de desculpas a Angola, pelo episódio de violência no bairro da Jamaica, foi referido durante uma conferência de impresa do ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola. No entanto, o Governo português desmentiu o pedido desculpas.

Em declarações ao jornal Expresso, o ministro dos Negócios Estrangeiros confirmou que falou com o hómologo angolano ao telefone, mas nega ter pedido desculpas pelo comportamento da polícia portuguesa.

Augusto Santos Silva esclarece que garantiu apenas comunicar às autoridades angolanas os resultados de todos os inquéritos.