Títulos dos jornais de hoje:

Público:

A capa do Público comemora os seus 29 anos com 18 questões sobre temas variados e com respostas múltiplas. A edição especial, dirigida por Elisa Ferreira, explica querer dar pistas para questionar os ângulos de um problema crucial para o futuro das sociedades livres: a manipulação e as 'fake news'



Correio da Manhã:

- "França protege pirata dos mails"

- "United dá 180 milhões por Félix e Rúben"

- "Burla e Corrupção com terrenos para autoestradas"

- "Despejos caem mais de 40% num ano"

- "Papa abre arquivo secreto de Pio XII"

- "Mãe agride filha violada e protege padrasto abusador"

- "Professores. Terminou negociação do tempo de serviço"

- "Carnaval ao natural. Folia escaldante no Brasil"

- "Jô Caneças. Socialite morre aos 66 anos vítima de cancro"



Jornal de Notícias:

- "Inquilinos pagam a seguranças para se protegerem dos senhorios"

- "Fecho de fábrica têxtil deixa sem emprego quase todas as mulheres de aldeia de Guarda"

- "Juiz [Notes:Neto de Moura] processa humoristas mas não paga as custas"

- "Marega à procura de recorde de Jardel"

- "Benfica: João Félix esteve perto de deixar o futebol"

- "Sporting: Direitos televisivos em troca de 65 milhões"

- "Braga e Porto no topo da lista negra de mortes nas estradas"

- "Angola: Fantasma do 'Jamaica' ensombra visita de Marcelo"

- "Advogado julgado por burlas à CGD no valor de 1,3 milhões"

- "Paredes: Gangue assalta banco com marreta e incendeia carro"

- "Carnaval: Chuva e granizo ameaçam saída de cortejos"

- "Eurovisão: Rivais de Conan Osíris prometem dar nas vistas em Israel"



Jornal i:

- "Final de ano letivo agitado: Governo e professores rompem negociações e sindicatos já têm plano para reverter decisão do executivo"

- "Marcelo chega a Angola depois de mais uma polémica"

- "Estes são os Carnavais mais genuínos de Portugal"

- "Novos passes sociais entram em vigor no final do mês. Famílias podem poupar 400 euros"

- "Eleições: Cristas rejeita desafio de Santana para coligação pré-eleitoral"

- "Incêndios: Ninguém recorreu à linha de crédito para limpeza de terrenos"

- "Venezuela: Juan Guaidó regressou ao país e não foi detido"

- "Os obituários de Keith Flint e de Luke Perry, o Dylan de 'Beverly Hills, 90210'"

Record:

- "Vieira quer mais por Félix. Cláusula de rescisão pode chegar aos 200 milhões"

- "Bruno vai bater no teto. Equipa constituída à volta do capitão que será o mais bem pago do plantel"

- "Joelson e outros 11 jovens da formação renovam contrato"

- "Sokota. 'Benfica conseguiu recuperar grandeza e pode vencer a Liga Europa'"

- "Pepe. 'Vamos lutar por tudo'

- "Welthon marca 16 meses depois

O Jogo:

- "Redenção vale 15 ME. Sérgio faz regressar a tropa de elite para o ataque aos 'quartos' da Champions"

- "Benfica. Vieira promete aumentar contingente da formação na próxima época"

- "Sporting. Médio é o português mais influente do momento. Bruno à frente do CR7"

- "Há 16 meses que o atacante não marcava. Com suor e lágrimas de Welthon"

- "Braga. O palácio de areia de Salvador. Uma inspiração para toda a gente"

A Bola:

- Fenómeno. Os números em campo e não só que fazem de João Félix um caso muito especial"

- "Sporting. Ninguém deixa cair Bas Dost"

- "FC Porto. Marega e Soares no ataque à Roma"

- Sokota. 'O Benfica vai ficar sempre no meu coração'"

