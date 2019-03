Marcelo diz que esperança deu lugar à confiança no futuro das relações com Angola

O Presidente da República diz que mais relevante do que os irritantes do passado e os insignificantes do presente, são os importantes do futuro. À chegada a Luanda, na véspera do início da visita de Estado a Angola, Marcelo desvalorizou a polémica em torno dos incidentes no bairro da Jamaica e defendeu que a esperança deu lugar à confiança nas relações entre os dois países.

Logo depois da chegada, Marcelo quis ir conhecer o carnaval de Luanda.