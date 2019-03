Marcelo quebra o protocolo... e vai ao Carnaval angolano

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, quebrou o protocolo logo no início da visita de Estado a Angola ao deslocar-se inesperadamente para a bancada 'vip' do carnaval angolano, logo após sair do Aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda.

Acompanhado do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, o chefe de Estado português foi levado para a quarta fila da bancada 'vip' onde permaneceu inesperadamente também completamente discreto, sem que a multidão notasse a sua presença.

Com o pôr do sol de frente para a bancada, Marcelo Rebelo de Sousa permaneceu cerca de 30 minutos sempre acompanhado pelo governador da província de Luanda, Sérgio Luther Rescova.

A quebra de protocolo gerou grande confusão entre as equipas de segurança e os jornalistas que acompanham o Presidente português na visita a Angola.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou o palanque cerca de 18:00 locais (17:00 em Lisboa), seguindo de imediato para uma unidade hoteleira em Luanda, de onde partirá para o jantar do sexagésimo quinto aniversário do seu homólogo angolano, João Lourenço, de quem é convidado.

A visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola começa oficialmente na quarta-feira, tendo de manhã um encontro em privado com João Lourenço.

Lusa