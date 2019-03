Candidato do CDS às europeias deixa desafio a Costa e Pedro Marques

O candidato do CDS pede ainda que considerarem a expulsão dos partidos socialistas que governam os dois países.

O eurodeputado dá o exemplo do CDS, que já pediu a expulsão ou suspensão do partido de Viktor Orbán do Partido Popular Europeu, caso o primeiro-ministro húngaro não recue nas ameaças ao Estado de direito.