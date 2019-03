Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "'Ficheiros guardam segredos de pessoas muito influentes'': Pirata teme que dados sejam destruídos"

- "Duelo com o Benfica 'não pesa': Dragão quer chegar aos 'quartos' da Champions"

- "Benfica: Jonas avança para a Europa"

- "Sporting: Agente de Bruno recebe 1,6 milhões"

- "Alerta em avião com 154 pessoas a bordo"

- "Advogados querem afastar Neto de Moura"

- "Ricciardi acusa Salgado de fraude"

- "Prédio no Porto: Vítimas ameaçadas antes de fogo mortal"

- "Portugueses em Marrocos: Casal em camião vive pânico com migrantes"

Público:

- "Pritzker 2019: Arata Isosaki, um arquiteto formado no vazio das bombas atómicas"

- "Tomás Correia pôs em ata que o Montepio paga as suas multas"

- "Marcelo em Angola: Depois dos 'irritantes do passado', os 'importantes do futuro'"

- "Hacker [Notes:Rui Pinto] espera recurso numa prisão de Budapeste"

- "Ex-gestor da CGD vai liderar ativos tóxicos do Novo Banco"

Jornal de Notícias:

- "Rui Pinto vai ter proteção pessoal"

- "Portugueses entre os que pagam mais por um carro novo"

- "Afastar a Roma vale um 'jackpot' de 80 milhões: Dragões obrigados a ganhar hoje para chegar aos quartos da Liga dos Campeões"

- "Saúde: Ministra culpa Ordem pela falta de médicos"

- "Sida: Transplante de medula cura doente em Londres"

- "Carnaval: Chuva traz prejuízos de milhares"

- "Fronteira: Moram na mesma casa mas votam em dois concelhos de Aveiro"

- "Inauguração: Um brinde ao vinho do Porto no museu da Ribeira"

Jornal i:

- "Neto de Moura considera que a 'violência doméstica é um flagelo em Portugal'"

- "A cataplana de António Costa é melhor que o arroz de atum de Cristas?"

- "Hacker Rui Pinto não quer ser extraditado para Portugal: 'É um caso de vida ou de morte'"

- "Marcelo surpreende em Angola e assiste ao Carnaval de Luanda"

- "Entrevista a Enrique Arce, ator de A Casa de Papel: 'As pessoas adoram odiar-me'"

Negócios:

- "Dívidas de Angola não estão a chegar a Portugal"

- "Venda da Comporta assinada em abril"

- "Análise aos resultados de 2018: Imparidades da banca baixaram para um terço"

- "Nazaré Costa Cabral, das sombras para o palco das Finanças Públicas"

- "EDP propõe menos investimento na distribuição"

- "Saúde: Conselho da ADSE quer conter consumos excessivos"

- "Ben Ritchie - Aberdeen Standard: 'Só o BCE pode ajudar a economia europeia'"

A Bola:

- "FC Porto-Roma: Arena de campeões"

- "Justiça: Hungria decreta extradição de Rui Pinto"

- "Sporting: Ivanildo garantido na próxima época"

- "Benfica: Krovinovic pode voltar em casa"

- "Champions: Soberbo Ajax goleia (4-1) e afasta Real Madrid"

O Jogo:

- "FC Porto-Roma: Sérgio contra a pressa"

- "Football Leaks: 'A justiça quer-me como um troféu', tribunal húngaro decidiu extraditar Rui Pinto, mas o pirata informático recorre"

- "Champions: Ajax deu uma Real tareia"

- "Sporting: Coates volta para defesa inédita"

- "Benfica: O quarteto nos planos de Vieira"

Record:

- "Jonas para a Europa: Lage pondera dar-lhe titularidade em Zagreb"

- "FC Porto-Roma: 'Ganhar mas não à pressa' - Sérgio Conceição"

- "Marega grato ao treinador: 'Ele sabe lidar comigo'"

- "Rui Pinto não poupa ninguém, nem mesmo o FC Porto...: 'Portugal não luta contra a corrupção no futebol. É tudo uma treta'"

- "Sporting: Bruno Fernandes: empresário ainda não recebeu comissão"

- "Joaquim Evangelista acusa: 'TAD é elitista e serve-se do futebol'"

Com LUSA.