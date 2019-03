ACT investiga segundo acidente mortal em menos de um mês nas minas de Aljustrel

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias em que ocorreu esta quinta-feira o segundo acidente em menos de um mês nas minas de Aljustrel e que provocou um morto.

Em declarações à agência Lusa, o diretor da Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da ACT, Carlos Graça, disse que o organismo, logo após ter sido alertado para o acidente, enviou uma equipa de inspetores para o local para desenvolver as averiguações necessárias e elaborar o inquérito.

"A ACT desencadeou de imediato as averiguações tendentes à elaboração do inquérito de acidente de trabalho", disse, explicando que a informação relativa ao caso "fica em segredo de justiça" e não podem ser reveladas mais informações por se tratar de um acidente de trabalho com uma vítima mortal.

Um trabalhador das minas de Aljustrel, no distrito de Beja, de 36 anos, morreu hoje após ter sido atingido por um trator num acidente de trabalho na zona das lavarias, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta para o acidente nas minas de Aljustrel, inicialmente com um ferido grave, foi dado aos bombeiros cerca das 14:30.

O INEM, que mobilizou para o local a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde, confirmou à Lusa o óbito, por volta das 16:15.

O homem "encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e, apesar da insistência das manobras de reanimação, não foi possível reverter a situação" e a vítima "não sobreviveu", disse a fonte do INEM.

O trabalhador "ficou preso numa máquina", disse o INEM, enquanto o CDOS de Beja se limitou a explicar que o acidente aconteceu na zona das lavarias do complexo mineiro de Aljustrel, cuja concessionária é a empresa Almina - Minas do Alentejo.

Uma fonte da corporação de Bombeiros de Aljustrel, igualmente contactada pela Lusa, relatou que o homem foi atingido "por um trator".

O dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) Luís Cavaco disse à Lusa que o trabalhador "deixou-se apanhar por uma tomada de força de um trator" e confirmou que o acidente ocorreu "à superfície da mina, na zona das lavarias".

O corpo já foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Alentejo, situado no hospital de Beja, indicou o CDOS.

Há menos de um mês, no dia 11 de fevereiro, aconteceu outro acidente de trabalho nas minas de Aljustrel, que provocou um morto e um ferido grave.

As duas vítimas daquele acidente trabalhavam na manutenção mecânica a cargo de um empreiteiro e seguiam numa carrinha, que caiu para um fosso com uma profundidade "entre os 30 e os 40 metros", indicaram à Lusa, na altura, fontes da GNR e da concessionária da mina.

