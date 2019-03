Novas ajudas aos cuidadores informais chegam no Parlamento

Em Portugal, existem cerca de 800 mil pessoas que prestam cuidados informais.

O objetivo é conseguir um consenso nesta matéria e criar, para já, projetos-piloto experimentais que consagrem a definição do que é um cuidador informal, que pode ser principal ou não principal, e de quem é a pessoa cuidada, sendo que o reconhecimento do cuidador informal é feito através de requerimento junto dos centros distritais de segurança social.

O descanso do cuidador é uma das principais questões, estando pensado que 5% das camas de internamento nas unidades de longa duração e manutenção da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) sejam destinadas a esta medida.

Nas medidas de apoio ao cuidador, está também prevista a criação de um subsídio de apoio, a atribuir mediante condição de recurso que "só será realidade como tal aquando da generalização da lei" e se a proposta de lei do Governo for aprovada, no início de 2020.

"O que existirá são subsídios de ação social em função das situações dos agregados familiares que formos encontrando nos projetos piloto.