A Polícia Judiciária está a investigar a morte de uma mulher com idade entre os 44 e 45 anos, no Seixal. O corpo foi encontrado por vizinhos no hall de entrada de um prédio com sinais de esfaqueamento.



Não há para já qualquer suspeito identificado e na primeira análise ao corpo não terão sido encontrados sinais de intervenção de terceiros na morte.

As autoridades não descartam no entanto a hipótese de homicídio.

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária de Setúbal.